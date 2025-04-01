Швейцария сняла санкции с трех объектов российской недвижимости

По состоянию на 31 марта 2025 года в Швейцарии в рамках антироссийских санкций было заморожено 14 объектов недвижимости физических или юридических лиц. Это следует из отчетности местного госсекретариата по экономике (SECO).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В декабря глава отдела коммуникации SECO Антье Берчи сообщала «РИА Новости», что по состоянию на август 2024 года в Швейцарии было заморожено 17 объектов недвижимости. Таким образом, из списка исключили три объекта. Кому они принадлежат, неизвестно.

SECO также уточнил, что сумма заблокированных в Швейцарии российских активов увеличилась до $8,4 млрд (7,4 млрд франков). В эту сумму включена в том числе стоимость объектов недвижимости, машин и произведений искусства.

Швейцария присоединилась почти ко всем антироссийским санкциям, введенным странами Евросоюза с 24 февраля 2022 года. При этом Швейцария отказалась использовать замороженные российские активы для помощи Украине, а также не может выделить Украине кредиты за счет активов РФ. В марте швейцарские власти исключили из санкционного списка министра спорта РФ Михаила Дегтярева, предпринимателя Вячеслава Кантора и экс-главу «Еврохима» Владимира Рашевского.