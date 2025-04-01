Швейцария раскрыла сумму заблокированных российских активов

Сумма российских активов, заблокированных в Швейцарии, достигла $8,4 млрд (7,4 млрд франков). В августе 2024 года сумма замороженных в конфедерации российских активов составляла $8 млрд (7,1 млрд франков).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«По состоянию на 31 марта 2025 года активы, замороженные в Швейцарии, составили 7,4 миллиарда франков, к которым добавились 14 объектов недвижимости физических или юридических лиц, на которые распространяются санкции»,— сообщил представитель Государственного секретариата по экономическим вопросам страны (SECO) на брифинге (его слова приводит газета Tages-Anzeiger).

Сумма увеличилась по следующим причинам:

новые расследования,

рост стоимости уже замороженных активов,

расширение санкций.

В ведомстве отметили, что в сумму входит стоимость объектов недвижимости, автомобилей, произведений искусства, мебели и музыкальных инструментов. При этом общая сумма замороженных активов Банка России осталась неизменной с августа 2024 года. Тогда она составила $8,1 млрд (7,2 млрд франков).

Швейцария присоединилась почти ко всем антироссийским санкциям с 24 февраля 2022 года. 20 марта власти страны исключили из санкционного списка министра спорта РФ Михаила Дегтярева, а также предпринимателя Вячеслава Кантора и бывшего главу «Еврохима» Владимира Рашевского. Из списка также посмертно вычеркнули бывшего председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова и военнослужащих Андрея Ермишко и Алексея Большакова.