Путин поздравил «Первый канал» с 30-летием

Президент Владимир Путин направил коллективу «Первого канала» поздравление с 30-летием. Он заявил о патриотизме и преданности военкоров канала, которые работают в зоне военной операции на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам господина Путина, «Первый канал» объединил «авторитетных, состоявшихся профессионалов и талантливую молодежь, готовую смело покорять творческие вершины». Он считает, что на сегодняшний день этот канал — один из признанных лидеров отечественного телеэфира.

«Мы искренне гордимся беспримерным мужеством и силой духа военкоров "Первого канала", которые они проявляют при освещении важнейших событий специальной военной операции. Их патриотизм и преданность профессиональному, гражданскому, нравственному долгу всегда будут примером для молодых журналистов»,— сказано в поздравлении президента.

«Первый канал» был создан в 1995 году, с 1 октября 2003-го он ведет круглосуточное вещание на постоянной основе.

26 марта «Первый канал» сообщил о гибели своего военкора Анны Прокофьевой. Съемочная группа подорвалась на мине в Белгородской области, пострадал оператор Дмитрий Волков. Госпоже Прокофьевой было 35 лет, она вела репортажи из зоны СВО с 2023 года, до этого работала в испанской редакции «России сегодня». Ее похоронили в Москве с воинскими почестями.