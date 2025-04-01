Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 2,7 тыс.

В результате землетрясения в Мьянме погибли 2719 человек, 4521 получил травмы и 441 человек пропал без вести. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thein Zaw / AP Фото: Thein Zaw / AP

«Число погибших может превысить три тысячи человек»,— говорится в сообщении телеканала.

Вчера, 31 марта, сообщалось более чем о 2 тыс. погибших. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 28 марта. Его эпицентр располагался в 17 км от Мандалая, второго по величине города страны с населением 1,5 млн человек. Россия, Индия, Китай, Малайзия отправили в Мьянму спасателей, а США, Евросоюз и Великобритания направили гуманитарную помощь.

Сегодня отряд МЧС из Хабаровска вылетел в Мьянму для борьбы с последствиями землетрясения. В зону бедствия отправлены кинологический расчет, спасатели, медработники.

Подробнее о землетрясении — в материале «Мьянма потрясла Таиланд».