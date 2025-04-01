Отряд МЧС из Хабаровска вылетел в Мьянму на борьбу с последствиями землетрясения

МЧС России наращивает группировку сил и средств в зоне чрезвычайной ситуации в Мьянме, самолетом ИЛ-76 направлены еще 50 специалистов поисково-спасательного отряда ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе ведомства во вторник, 1 апреля. В зону бедствия отправлены кинологический расчет, спасатели, медработники.

«Отряд хабаровских спасателей берет с собой все необходимое оборудование. Это аварийно-спасательный инструмент для работы в завале, поиска пострадавших, а также гидравлический инструмент для проделывания проходов в завалах. Два радара — геолокатора РД-400 для поиска пострадавших»,— приводятся в сообщении слова начальника поисково-спасательного отряда ГУ МЧС по региону Вадима Федоркина. Базирующееся в Хабаровске подразделение аттестовано по международной методологии ИНСАРАГ по проведению поисково-спасательных операций в зонах разрушительных

землетрясений.

Как сообщается, группировка оснащена всем необходимым имуществом для автономного проживания в условиях палаточного лагеря. Самолетом доставляются два автомобиля с аварийно-спасательных снаряжением и оборудованием, инструментами

для проведения поисково-спасательных работ при разборе завалов и оказания помощи людям, транспортировки личного состава.

В настоящее время в Мьянме уже сформирована группировка свыше 120 спасателей МЧС России, развернут медицинский госпиталь. Работают в круглосуточном режиме одновременно несколькими группами на самых сложных участках.

Эрнест Филипповский, Хабаровск