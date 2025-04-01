В Екатеринбурге проведут выставку трофейной военной техники из зоны СВО

Приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне выставку трофейного вооружения и военной техники из зоны проведения специальной военной операции (СВО) проведут в Екатеринбурге, сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

На территории парка Маяковского жителям продемонстрируют 27 захваченных экспонатов. Выставка будет работать с 1 по 10 мая.

Напомним, в прошлом году выставка трофейного вооружения и военной техники стран НАТО и Украины прошла в Верхней Пышме (Свердловская область), технику в дальнейшем отправили на постоянное хранение в городе. На ней были представлены танк Abrams, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронетранспортеры М113, «Козак», Kirpi, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer и другие образцы техники, уничтоженные и захваченные в ходе боевых действий на Авдеевском и Донецком направлениях.

Ирина Пичурина