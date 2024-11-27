Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Выставку трофейной техники НАТО отправят на постоянное хранение в Верхнюю Пышму

Трофейная техника НАТО, захваченная в ходе СВО, будет размещена для постоянного хранения в парке «Патриот» в Верхней Пышме, сообщили в пресс-службе центрального военного округа (ЦВО). Сейчас выставка «Сила V правде – гордость и победа» находится в Ульяновске, там она пробудет до 28 ноября.

Фото: Пресс-служба ЦВО

Фото: Пресс-служба ЦВО

На выставке представлено 14 образцов техники производства США, Великобритании, Германии, Австрии, Турции, Украины, в частности тяжелый танк Abrams, бронетранспортеры М113 и Kirpi, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer, а также другая бронетанковая техника. Выставка работает уже полгода, ее продемонстрировали в 13 регионах России, экспозицию увидели более 1,3 млн человек.

Напомним, в сентябре выставку демонстрировали в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ). Там за два дня ее посетили 27 тыс. человек.

Анна Капустина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...