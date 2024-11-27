Выставку трофейной техники НАТО отправят на постоянное хранение в Верхнюю Пышму

Трофейная техника НАТО, захваченная в ходе СВО, будет размещена для постоянного хранения в парке «Патриот» в Верхней Пышме, сообщили в пресс-службе центрального военного округа (ЦВО). Сейчас выставка «Сила V правде – гордость и победа» находится в Ульяновске, там она пробудет до 28 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ЦВО Фото: Пресс-служба ЦВО

На выставке представлено 14 образцов техники производства США, Великобритании, Германии, Австрии, Турции, Украины, в частности тяжелый танк Abrams, бронетранспортеры М113 и Kirpi, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer, а также другая бронетанковая техника. Выставка работает уже полгода, ее продемонстрировали в 13 регионах России, экспозицию увидели более 1,3 млн человек.

Напомним, в сентябре выставку демонстрировали в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ). Там за два дня ее посетили 27 тыс. человек.

Анна Капустина