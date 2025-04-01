Глава МИД Дании и госсекретарь США могут встретиться на этой неделе

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен планируют провести первую очную встречу на этой неделе, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на двух чиновников. Ожидается, что они увидятся в кулуарах встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, которая начнется в четверг, 3 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Segar / Reuters Фото: Mike Segar / Reuters

При этом газета уточняет, что встреча может быть отменена из-за напряженных отношений между Копенгагеном и Вашингтоном. Утверждается, что сейчас контакты между чиновниками двух стран сведены к минимуму. Представитель Госдепа США не стал комментировать информацию FT о предполагаемой встрече, правительство Дании также отказалось от комментариев.

О намерении купить Гренландию президент США Дональд Трамп заявил еще в декабре 2024 года, до официально вступления в должность. Министр торговли Гренландии Наайя Натаниэльсен сказала, что остров не стремится войти в состав США. В январе во время беседы с премьером Дании Метте Фредериксен господин Трамп сказал, что всерьез намерен взять Гренландию под контроль. МИД Дании заявил, что США не получат этот остров.

28 марта в Гренландии с визитом побывала американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Завтра, 2 апреля, господин Фредериксен посетит принадлежащий Дании остров.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «У Дональда Трампа все в силе».