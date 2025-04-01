Посольство Бразилии не подтвердило требование к россиянкам не рожать в стране

От гражданок России не требуют подписывать заявление об отсутствии планов рожать в Бразилии при подаче документов на аналог ИНН (CPF, нужен для въезда в страну). Об этом сообщили ТАСС в бразильском посольстве в Москве.

Утверждается, что был только один подобный случай, который «произошел в результате недопонимания». «Оно возникло в консульском отделе при обслуживании гражданки РФ. Консульский отдел не требует такого заявления»,— сказали в диппредставительстве.

О таком требовании к россиянкам накануне сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Канал ссылался на нескольких туристов, со слов которых в бланке заявления на CPF появилась фраза: «будучи беременной, я не имею намерения рожать в Бразилии». Уточнялось, что такой вариант анкеты дают беременным, но подписывать его не обязательно.

«Прецедент есть, когда угрожали в консульстве тем, что, даже если ты едешь в отпуск и что-то произойдет, тебе грозит ответственность за дачу ложных сведений о своих целях, так как ты беременна и могла родить»,— рассказала одна из туристок.

В 2022 году в Аргентине зафиксировали рост родильного туризма среди россиянок. В феврале 2023 года миграционная служба страны начала расследование в связи с деятельностью «мафиозных организаций», предлагающих беременным россиянкам упрощенное получение гражданства при рождении ребенка на территории страны. В аэропорту Буэнос-Айреса задержали шесть беременных россиянок, но суд разрешил временно допустить их в страну.