WP: Пентагон назвал Китай главной угрозой для армии США

Министр обороны США Пит Хегсет переориентировал армию США, сделав ставку на сдерживание Китая от захвата Тайваня, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на засекреченный документ. Речь идет о стратегическом руководстве по национальной обороне, которое было подписано в середине марта.

Как отмечает WP, руководство необычно тем, что возможное вторжение Китая на Тайвань рассматривается как эксклюзивный сценарий, который должен быть приоритетом для армии. Это переориентирует обширную военную архитектуру США на Индо-Тихоокеанский регион.

Документ предполагает размещение вблизи Тайваня дополнительных подводных лодок армии США, бомбардировщиков, беспилотных кораблей и контингента. Пентагон также допускает создание дополнительных арсеналов вооружений в регионе.