Главные новости 31 марта. Кавказ

С начала года на специальные социальные выплаты для медиков Ставропольского края направлено более 689 млн руб.

В Владикавказе в рамках национального проекта «Образование» запланирован капитальный ремонт 13 школ и одного детского сада.

Прокуратура Невинномысска признала незаконным разрешение на строительство многоквартирного жилого дома.

Экспорт агропромышленной продукции из Ставропольского края в Саудовскую Аравию за 2024 год составил $144 млн.

Регионы СКФО оказались в конце рейтинга по уровню зарплат в провинции.

В Кисловодске временно приостановили работу канатной дороги в Национальном парке. Ограничение на посещение будут действовать с 31 марта по 21 апреля из-за проведения плановых работ.

Антимонопольная служба Ставрополя выдала предписание Медуниверситету из-за нарушений при закупке макетов автомобилей скорой помощи.