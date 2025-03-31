Экспорт АПК из Ставрополья в Саудовскую Аравию увеличился на 43%

Экспорт агропромышленной продукции из Ставропольского края в Саудовскую Аравию за 2024 год составил $144 млн. Такой показатель на 43% больше по сравнению с предыдущим годом, сообщает пресс-служба краевого Министерства экономического развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Саудовская Аравия занимает одно из ведущих мест среди импортеров продукции Ставропольского края. Основную долю экспорта составляют мясные товары на сумму $141,2 млн. Также значительный вклад вносят поставки подсолнечного масла, начавшиеся в 2021 году.

Министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин отметил, что Саудовская Аравия является одним из ключевых партнеров региона. По его словам, ежегодный рост экспорта свидетельствует об эффективности работы местных производителей и способствует укреплению экономических связей.

В 2024 году Ставропольский край экспортировал более 1,4 млн тонн продукции АПК, превысив плановый показатель на 17,5%.

Николай Аксенов