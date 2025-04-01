«Татнефть» подала новый иск к ABB на 74,5 тыс. евро

Компания «Татнефть» обратилась в Арбитражный суд Татарстана с новым иском к французской организации ABB и ее российской «дочке» ООО «АББ» с требованием взыскать более 74,5 тыс. евро (по курсу на день публикации около 6,680 млн руб.). Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Исковое заявление было подано 17 марта 2025 года.

«Татнефть» уже подавала иск к ABB в феврале прошлого года для взыскания 683,9 тыс. евро. В конце января 2025 года истец отказался от судебных претензий.

В качестве третьего лица в деле проходило российское «АББ». «Татнефть» планировала наложить обеспечительные меры на два здания компании стоимостью 70 млн руб. В новом деле российская «дочка» ABB проходит ответчиком.

По данным Rusprofile, «Татнефть» с уставным капиталом более 2,3 млрд руб. занимается добычей нефти и нефтяного газа. В 2024 году выручка компании составила 1,6 трлн руб., а прибыль — 251 млрд руб. Подробнее о финансовой отчетности организации — в материале «„Татнефть“ сменила добычу на маржу».

ABB является французским разработчиком промышленного программного обеспечения и роботов. Компания объявила о своем уходе из России в июле 2022 года, объяснив решение убытками на 57 млн долларов США.

Диана Соловьёва