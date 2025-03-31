Совет директоров «Эл5-энерго» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров «ЭЛ5-Энерго» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщается в отчете компании. 56,44% акций «ЭЛ5-Энерго» принадлежат ПАО «Лукойл».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Дивиденды выплачены не в полном объеме в связи с отсутствием актуальных реквизитов для выплаты, не предоставленных зарегистрированными лицами, а также в связи с возвратом невыплаченных дивидендов номинальными держателями»,— написано на официальном сайте компании.

Согласно отчетным данным «ЭЛ5-Энерго», в последний раз компания выплачивала дивиденды в 2020 году. Тогда их размер на одну акцию составил 0,085 руб.

Выручка «ЭЛ5-Энерго» по МСФО возросла за год на 12,7% и составила 68,557 млрд руб. Прибыль от операционной деятельности увеличилась почти на миллиард руб. и оказалась на уровне 9,5 млрд рублей после 8,6 млрд рублей в 2023 году. Чистая прибыль снизилась незначительно (меньше чем на 2%), составив 4,54 млрд руб. по сравнению с 4,62 млрд рублей годом ранее.

В июне прошлого года «ЭЛ5-Энерго» заняла третье место по объемам установленной мощности объектов возобновляемой энергии. Первое место заняла компания «Форвард Энерго», второе — «Хевел».