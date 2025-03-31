WSJ: Уолц использовал Signal в том числе для обсуждения конфликта на Украине

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолц использовал мессенджер Signal для обсуждения разных тем, касающихся национальной безопасности США. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников. По информации собеседников издания, среди тем, которые высшие чины США обсуждали в Signal,— урегулирование конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майк Уолц

Фото: Leah Millis / Reuters Майк Уолц

Фото: Leah Millis / Reuters

«(Майк.— "Ъ") Уолц создал и отвечал за несколько других конфиденциальных, важных для национальной безопасности диалогов в Signal с членами кабинета, в том числе несколько чатов о том, как вести посреднический диалог между Россией и Украиной, а также о военных миссиях»,— написала газета со ссылкой на источники.

Собеседники издания между тем не уточнили, содержалась ли в этих чатах секретная информация.

24 марта главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал материал, в котором рассказал, что советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц по ошибке добавил его в чат Signal, где обсуждался удар по хуситам. В Пентагоне вскоре отвергли сообщение о том, что в Signal были опубликованы секретные данные. Однако 26 марта The Atlantic выложил скриншоты всей переписки, где приводились дата, время и место ударов. После выхода публикации Politico Дональд Трамп заявил, что не лишает своих сотрудников работы «из-за фейковых новостей и охоты на ведьм». Он добавил, что по-прежнему доверяет Майку Уолцу.

Подробнее о скандале читайте в материале «Майк Уолц допустил неловкость рук».

Анастасия Домбицкая