Экс-гендиректор БФТ Моносов отправлен в СИЗО за нарушение подписки о невыезде

Хамовнический районный суд Москвы отправил под арест бывшего генерального директора ООО «Бюджетные и финансовые технологии» (БФТ) Александра Моносова, сообщило ТАСС. Он пробудет в СИЗО до 31 мая. До этого бизнесмен находился под подпиской о невыезде, но он неоднократно нарушил ее условия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моносов в зале суда

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Моносов в зале суда

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Александр Моносов обвиняется в даче взятки заместителю главы Минцифры Максиму Паршину. Его задержали в июле 2023 года во время встречи с господином Паршиным в ресторане в центре Москвы. Александр Моносов заявил, что там он должен был отдать работнику Минцифры материалы по проекту создания российского депозитария ПО с открытым кодом (аналог GitHUB).

Сам обвиняемый вину не признает. По его словам, перед встречей с Максимом Паршиным он перепутал папки: в одной из них были документы о проблемах в IT-отрасли, а в другой — деньги для покупки супруге браслета Cartier. При этом, по данным «Ъ», получатель взятки Максим Паршин признался, что найденные деньги — его «зарплата», которую платил бизнесмен.

Подробнее — в материале «Ъ» «Подарил супруге свой арест».

Никита Черненко