«Дром»: ижевский автозавод продает как лом штамповую оснастку

Штамповую оснастку для изготовления кузовных деталей по одному из прошлых проектов ижевского автозавода, ныне — производство «Lada Ижевск», продают как чугунный лом, пишет автомобильный интернет-портал «Дром». Цена на торгах составляет порядка 2 млн руб. за груз весом 120 тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Линия серийного производства Lada e-Largus осенью 2024 года

Фото: Евгений Щепелев Линия серийного производства Lada e-Largus осенью 2024 года

Фото: Евгений Щепелев

Перед отгрузкой покупателю на поверхности матриц и пуансонов умышленно нанесут повреждения, чтобы оснастку нельзя было использовать повторно, добавил представитель компании «АвтоВАЗ» корреспонденту «Дрома». Спикер автоконцерна отказался ответить на вопрос о том, для каких моделей выпускали кузовные запчасти на оснастке.

Издание допустило, что списанные позиции могут относиться к периоду производства универсалов «ВАЗ-2104» или пикапов «Иж-27175».

Напомним, по итогам 2024 года автозавод в Ижевске нарастил выручку в 8 раз, до 40,4 млрд руб. Основным драйвером роста назвали перенос серийного производства Lada Largus из Тольятти в столицу Удмуртии. Серийный выпуск бензиновых «Ларгусов» на ижевском предприятии стартовал в мае 2024-го, электрической версии — в сентябре того же года.

Подробнее об этом читайте в материале «По-настоящему отечественный».