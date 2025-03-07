Ижевский автозавод нарастил выручку в 8 раз после запуска линии Lada Largus

Выручка автозавода в Ижевске увеличилась в 8 раз в 2024 году, пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании. Показатель составил 40,4 млрд руб. Основным драйвером роста назвали перенос серийного производство Lada Largus из Тольятти в Ижевск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Себестоимость продаж компании за прошлый год выросла в 9 раз и составила 39 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась в два раза и составила 1,4 млрд руб.

«Оборот предприятия стал самым высоким с докризисного 2019 года, по итогам которого он достиг почти 65 млрд руб. За "ковидные" 2020-2021 гг. компания отражала по 10-11 млрд руб. выручки, за 2022-2023 гг. – 3-5 млрд руб.»,— пишет информационное агентство.

За 2024 год на ижевском автозаводе было выпущено 35,8 тыс. автомобилей, это 7% от общего годового объема выпуска Lada на всех площадках концерна — 525,5 тыс. единиц.

Напомним, серийный выпуск бензиновых автомобилей Lada Largus на предприятии в Ижевске стартовал в мае, спустя два года после переноса производственной площадки в Тольятти. В сентябре на автозаводе начали производить электромобили Lada e-Largus.

Подробнее об этом читайте в материале «По-настоящему отечественный».