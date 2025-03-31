Оп-па, опять про защищенность

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о бюджетной модели, соединившей в себе инструменты ИИ повышенную пылевлагозащиту и ударопрочность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Oppo Фото: Oppo

Марафон защищенных смартфонов продолжается. К забегу по российской рознице присоединилась новинка компании Oppo — бюджетная модель A5 Pro. При создании устройства разработчики сфокусировались на трех направлениях: автономность, инструменты искусственного интеллекта и защищенность. Последняя, по заверению вендора, выражена в пылевлагозащите IP69 и ударопрочности по военному стандарту MIL-STD 810H. Я проверил заявленные характеристики вне лабораторных застенков. Погружал смартфон в кипяток, масло, рыболовный пруд, растирал полировальной пастой, бросал на кафель с высоты свыше полутора метров. Аппарат с честью выдержал эти проверки, которые, стоит признать, лишь малой своей частью происходят в жизни. В быту самые частые из всех этих сценариев — это, пожалуй, брызги воды и падение.

Жидкости для новинки Oppo — абсолютно безопасная среда. Мне прямо на презентации удалось разобрать смартфон на основные элементы конструкции. Внутри я обнаружил тщательную герметизацию не только задней крышки, но и полостей, в которых располагаются, динамик, кнопки громкости и включения. Так что фразеологизм «как с гуся вода» можно смело менять на «как с Oppo вода». Результатом множественных столкновений устройства с керамической плиткой стала пара едва заметных точечных отметин на защитной пленке. Сам дисплей, как и блок камер, боковины смартфона и весь корпус в целом даже царапиной не обзавелись. Такие модели точно не страшно носить без чехла.

Тем более что под ним не хотелось бы прятать довольно симпатичную внешность устройства. В частности, задник модели A5 Pro в зеленом цвете дизайнеры снабдили приятным материалом, который имитирует кожу не только визуально, но и тактильно. Времени при первом общении с новинкой было недостаточно, чтобы корректно оценить автономность. Но сомнений по этому поводу мало, поскольку заявленная емкость аккумулятора составляет 5800 мАч. Изучу время жизни батареи от одного заряда уже во время полноценного тестирования. То же касается фото- и видеовозможностей смартфона. А изучить есть что. Удаление бликов, размытий, других лишних объектов, улучшение разрешения картинки и живые фото могут быть реализованы в Oppo A5 Pro с помощью встроенных инструментов искусственного интеллекта.

Александр Леви