СМИ: правительственные силы ДР Конго начали наступление на повстанцев М23

Правительственная армия Демократической Республики Конго (ДРК) совместно с союзными отрядами народного ополчения «Вазалендо» начала наступление на повстанцев «Движения 23 марта» (М23) в провинции Северное Киву. Об этом сегодня, 31 марта, сообщила радиостанция Okapi со ссылкой на местные источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Goran Tomasevic / Reuters Фото: Goran Tomasevic / Reuters

«Вооруженные силы ДР Конго и бойцы "Вазалендо" осуществили скоординированное нападение на позиции М23 в населенном пункте Какуку, расположенном в 6 км от центра Валикале в городе Муби (провинция Северное Киву)»,— говорится в сообщении радиостанции.

По информации Okapi, наиболее ожесточенные бои ведутся рядом с населенным пунктом Какуку близ Валикале.

27 марта вооруженные силы ДРК заявили, что повстанцы М23 и руандийские военные нарушают положения коммюнике от 22 марта 2025 года об одностороннем прекращении огня и выходе из района Валикале и продолжают наращивать силы. Reuters сообщало, что 22 марта руководство М23 объявило о выводе своих войск из Валикале в рамках одностороннего прекращения огня.

«Движение 23 марта», состоящее в основном из этнических тутси, откололось от конголезской армии более десяти лет назад. За три последние года они заняли часть провинции Северное Киву, а в январе расширила наступление, захватив два административных центра — Гому и Букаву. По оценкам ООН, боевиков М23 поддерживают как минимум 4 тыс. руандийских военных. Руандийские власти выражали сожаление из-за ухудшения ситуации в ДРК, но возложили вину на Киншасу.

Подробнее — в публикации «Ъ» «В Конго час от часу не легче».

Анастасия Домбицкая