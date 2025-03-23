Хинштейн: «Обратимся в правоохранительные органы по поводу граффити в Судже»

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что рэпер Аким Апачев может быть привлечен к административной ответственности по трем статьям за свои действия в Судже: нарушение запрета на въезд в приграничный район города, использование ненормативной лексики и порчу имущества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @wargonzo Фото: @wargonzo

Ранее Telegram-канал Wargonzo опубликовал видео, где Аким Апачев приехал в Суджу, освобожденную от ВСУ, и начал исправлять оставленные украинскими военными граффити. «Настоящий русский художник должен работать в прифронтовой зоне»,— процитировал Wargonzo блогера.

Александр Хинштейн резко отреагировал на поступок Апачева, назвав его «наглой провокацией» в условиях, когда все силы направлены на удержание людей в безопасных районах. «Подобное считаю просто наглой провокацией! Мы всеми силами стараемся удержать людей, тоскующих и переживающих за свой родной дом, потому что там до сих пор крайне опасно, а кто-то позволяет себе вкидывать подобное и фактически заниматься вандализмом»,— написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале.

Глава региона призвал Апачева проявить героизм, надев военную форму и участвуя в боевых действиях. «Вот там можно действительно продемонстрировать свою смелость и патриотизм! А хайп на трагедии недопустим»,— заключил он.

13 марта Минобороны РФ объявило об освобождении Суджи, которая находилась под контролем ВСУ с августа 2024 года. По состоянию на 22 марта из курского приграничья, освобожденного от ВСУ, эвакуирован 571 человек.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Учится радоваться простым вещам».

Мария Старикова