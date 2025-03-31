В екатеринбургском метро с 1 апреля появится вагон финансовой грамотности

С 1 апреля в екатеринбургском метро начнет курсировать состав с образовательным вагоном, посвященным основам финансовой грамотности, сообщили в Уральском ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вагон финансовой грамотности в екатеринбургском метро Фото: Пресс-служба Уральского отделения Банка России Вагон финансовой грамотности в екатеринбургском метро Фото: Пресс-служба Уральского отделения Банка России Вагон финансовой грамотности в екатеринбургском метро Фото: Пресс-служба Уральского отделения Банка России Следующая фотография 1 / 3 Вагон финансовой грамотности в екатеринбургском метро Фото: Пресс-служба Уральского отделения Банка России Вагон финансовой грамотности в екатеринбургском метро Фото: Пресс-служба Уральского отделения Банка России Вагон финансовой грамотности в екатеринбургском метро Фото: Пресс-служба Уральского отделения Банка России

Вагон разделен на три зоны с финансовыми советами для детей, взрослых и пенсионеров. Пассажиры смогут узнать о программе долгосрочных сбережений, самозапретах на кредиты, страховании, вкладах и инвестициях. Пройти бесплатные курсы и сыграть в игры по финансовой грамотности.

В оформлении вагона использованы образы Хозяйки Медной горы и змейки из сказов Павла Бажова в современной стилистической концепции.

«Наша цель — сделать знания доступными каждому. Одним из наиболее востребованных видов транспорта в Екатеринбурге является метро, которым ежедневно пользуется около пяти тыс. человек»,— отметила начальник Уральского ГУ Банка России Марина Мясникова.

Состав с образовательным вагоном будет курсировать в метро в течение апреля.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что екатеринбургский метрополитен с 1 апреля прекратит принимать жетоны в качестве оплаты проезда. Оплатить разовую поездку можно будет с помощью QR-билета. В январе в метро Екатеринбурга закрылось большинство касс. На оставшихся кассах можно пополнить проездной.

Полина Щуцкая