Актера Марка Эйдельштейна внесли в базу «Миротворец»

Российского актера Марка Эйдельштейна, известного по фильму «Анора», включили в базу данных украинского сайта «Миротворец». Его обвиняют в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также в нарушении государственной границы страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Марку Эйдельштейну 23 года, он окончил Школу-студию МХАТ. Актер приобрел популярность после того, как сыграл главную роль в драме «Страна Саша» (2022). В общей сложности на его счету более 20 ролей, в том числе в фильмах «Иностранщина» (2021), «Первый снег» (2021), «Жар-птица» (2024), сериалах «Шестнадцать +» (2021) и «Монастырь» (2022).

В 2024 году на экраны вышел фильм «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера, в котором Марк Эйдельштейн исполнил одну из главных ролей. Кинолента получила шесть номинаций на премию «Оскар» и выиграла в пяти, в том числе как лучший фильм года. С 27 марта в российском прокате идет криминальная драма с элементами ромкома «Наступит лето» с Марком Эйдельштейном.

Сайт «Миротворец» создали в 2014 году, на нем публикуют личные данные лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.