Немецкий оператор duty free вышел из бизнеса в Шереметьево и Домодедово

Немецкая Gebr. Heinemann вышла из капитала двух кипрских компаний, которые владеют операторами магазинов беспошлинной торговли (duty free) в аэропортах Домодедово и Шереметьево. Долю Gebr. Heinemann получил азербайджанский предприниматель Араз Мехдиев, бывший совладелец группы «Киевская площадь», сообщает РБК со ссылкой на торговый реестр Кипра. Обе сделки закрыли в конце апреля 2024 года, их сумма неизвестна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Немецкая компания сначала открыла магазины duty free в Домодедово: было создано ООО «Трэвел Ритейл Домодедово», учредителем которого была кипрская Rubis Holdings Limited, магазины работали под брендом Sky Duty Free. Весной 2024 года Gebr. Heinemann перестала быть акционером фирмы Rubis Holdings Limited. В апреле прошлого года немецкая компания также вышла из капитала кипрской Jullianita Limited, где ей принадлежало 50%. Jullianita Limited — совладелец АО «Империал Дьюти Фри», одного из операторов duty free в Шереметьево.

Доли Gebr. Heinemann выкупил бизнесмен Араз Мехдиев. Еще в 2021 году ему перешло по 25% в Jullianita Limited и в Rubis Holdings Limited. С конца апреля 2024 года он единственным владельцем обеих компаний. В Шереметьево господин Мехдиев владеет еще одним оператором магазинов duty free — ООО «Трэвэл Ритейл Шереметьево», ему принадлежит больше всего магазинов беспошлинной торговли в этом аэропорту.

О переходе Домодедово под управление Росавиации — в материале «Ъ FM» «На Домодедово нашли управу».