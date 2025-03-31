В работе приложения «Метро Москвы» наблюдаются временные трудности

Временные трудности наблюдаются в работе личного кабинета приложения «Метро Москвы», сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Вуколов, Коммерсантъ Фото: Роман Вуколов, Коммерсантъ

«Специалисты работают над их скорейшем завершением. Все ранее купленные билеты продолжают действовать. При этом пополнить карту "Тройка" можно в кассах и терминалах на станциях метро. Оплата проезда на турникетах и валидаторах работает штатно — оплатить проезд можно картой "Тройка", банковскими картами, билетами "Единый"»,— говорится в сообщении дептранса.

Согласно данным подведомственного Роскомнадзору ГРЧЦ, за последний час на работу приложения поступили жалобы от порядка 150 пользователей, за сутки — более чем от 500. Наибольшее количество пользователей жалуется на сбои в личном кабинете (37%), мобильном приложении (28%) и сервисе (22%). Дептранс объяснил неполадки в работе сервиса проведением технических работ. Сейчас специалисты работают над устранением неполадок.