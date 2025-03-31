С 1 апреля в части Иркутской области могут ввести тотальный запрет на майнинг

Как выяснил «Ъ», в энергодефицитной южной части Иркутской области с 1 апреля может быть введен полный запрет на майнинг криптовалют для юр- и физлиц до 2031 года. Губернатор Игорь Кобзев предложил Владимиру Путину также изымать мощности майнеров для социально-экономических нужд. Президент, по данным «Ъ», поддержал инициативу с пометкой «навести порядок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ограничения уже действуют в зимний период в Иркутской области, Бурятии, Забайкалье и других регионах. По данным Игоря Кобзева, энергопотребление в регионе выросло на 28%, а майнинг усугубляет дефицит, который к 2030 году может достичь 2,9 ГВт.

Сейчас общая майнинговая нагрузка в Сибири — 1,066 ГВт, в том числе 647 МВт — на юге. Временный запрет снизил потребление на 305 МВт, но серая добыча остается. BitRiver предупреждает: запрет может снизить отпуск энергии на 4,5 млрд кВт•ч в год и временно повысить тарифы.

На севере Иркутской области майнинг пока разрешен, но подключение новых мощностей осложнено. В «Транснефтьэнерго» считают, что альтернативные регионы (Урал, Дальний Восток) потребуют дополнительных затрат.

Подробнее — в материале «Иркутск отключает майнеров».