«Детям придется ночевать в школах»

Во всех российских школах может появиться новый обязательный предмет — «Семьеведение». С таким предложением выступила глава думского комитета по защите семьи и детства Нина Останина. 28 марта на слушаниях в нижней палате был представлен соответствующий учебник. Курс уже преподают в 40 регионах страны на внеурочной основе. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что инициатива, скорее всего, будет поддержана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Председатель комитета Госдумы по защите семьи и детства Нина Останина при поддержке группы депутатов презентовала новый школьный учебник по «Семьеведению» для пятых-седьмых классов. Парламентарий является основным автором данного пособия. Она предлагает сделать указанный предмет обязательным на всей территории страны по аналогии с «Разговорами о важном». Сейчас дисциплину преподают в 40 регионах внеурочно.

Цель понятна — укрепить семью, институт брака и привить подрастающему поколению любовь к традиционным ценностям. Раскрывать полностью содержание учебного пособия авторства депутата Останиной мы не будем. Однако стоит обратить внимание на пятый раздел, который содержит нормы законодательства в области заключения брака, перечисляет права и обязанности супругов, родителей и детей, а также меры государственной поддержки семей. При этом стоит обратить внимание, что учебник рассчитан по большому счету на очень молодых людей, которым, наверное, все-таки рановато думать о браке, а тем более изучать соответствующие нормы законодательства. Хотя, наверное, каждому ребенку не помешает знать свои права, дабы иметь возможность их отстаивать в спорах с теми же учителями, родителями или методистами-воспитателями. Впрочем, вопрос этот несколько спорный.

В целом с детьми, конечно же, нужно работать, рассказывать им, что такое отношения с противоположенным полом, какие могут наступить в результате всего этого последствия, дабы избегать нежелательных беременностей, психологических травм и иных печальных результатов. Или рассказывать родителям, как это лучше сделать, если они сами по каким-то причинам не имеют такой возможности.

Однако если это превращать в очередной бюрократический процесс с целью заучивания формулировок, осуждения неконструктивного Запада, а также восхищаться тем, как государство заботится о семьях российских, то эффект может получиться прямо противоположенный.

Наверное, то, что депутаты пишут учебники, это по-своему хорошо и правильно. Только вот депутатов у нас много, и если выход каждого такого труда будет сопровождаться новым предметом на федеральном уровне, есть риск, что детям придется ночевать в школах.

Они и так достаточно заняты, а предметов с каждым годов все прибавляется. И даже ладно учебники, сейчас едва ли не каждый второй представитель общественности знает, что нужно детям, и выступает с советующими инициативами. И они зачастую находят поддержку. Соответственно, мнение самих детей, учителей и даже ответственных чиновников никто особо не спрашивает. Хотя, конечно, патриотизма много не бывает. И воспитанием нужно заниматься. Однако желательно, чтобы и знаниям тоже осталось бы немного места. Наверное, все-таки сложно быть воспитанным, но безграмотным.

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Дмитрий Дризе