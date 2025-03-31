Один человек пострадал при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 65 боеприпасов и 26 беспилотников. В результате пострадал один человек, разрушения получили 13 жилых помещений и шесть автомобилей, а также два трактора. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Борисовском районе село Березовка попало под удар двух БПЛА — повреждены два частных домовладения.

В Валуйском округе поселок Уразово, села Борки, Долгое и Кукуевка подверглись атакам шести беспилотников, два из которых подавили. В селе Кукуевка пострадала легковушка.

В Волоконовском районе по селу Тишанка ударили с помощью боеприпаса и дрона. В результате начался пожар, в котором был уничтожен частный дом и повреждены два объекта торговли. Сегодня ночью в селе Новое из-за сброса двух взрывных устройств с беспилотника пострадал частный дом, сгорели легковой автомобиль и прицеп.

В Грайворонском округе села Головчино, Замостье, Ивановская Лисица, Козинка, Смородино и Сподарюшино обстреляли с помощью 14 боеприпасов и шести БПЛА. В селе Ивановская Лисица из-за взрыва боеприпаса был ранен замглавы местной администрации и секретарь совета безопасности округа Вячеслав Радченко. Ему провели операцию в областной клинической больнице, сейчас пациент в реанимации, медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое. В селе сгорели машина и гараж, повреждены один многоквартирный дом и четыре частных, легковушка, автобус, два социальных объекта и один коммерческий. В селе Головчино вследствие атаки БПЛА разрушения получил легковой автомобиль, в селе Смородино — частный дом.

Над Ивнянским районом система ПВО отразила воздушную атаку. Повреждены два частных домовладения.

В Краснояружском районе поселки Задорожный и Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Надежевка, Поповка и Староселье попали под удары с помощью 46 боеприпасов и пяти дронов. В селе Надежевка разрушен ангар фермерского хозяйства, повреждены стоявшие рядом сооружения и два трактора.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Маломихайловка, Муром, Ржевка и хутору Марьино ударили с помощью двух боеприпасов и пяти беспилотников, три из которых подавили. Сегодня ночью в селе Муром в результате атаки БПЛА пострадал частный дом. Ранним утром город Шебекино попал под удар дрона — поврежден корпус предприятия.

Сутками ранее ВСУ обстреляли восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью не менее 14 боеприпасов и 38 беспилотников. Ранены два местных жителя. Зафиксирован ряд разрушений.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова