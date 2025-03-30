Замглавы белгородского Грайворонского округа ранен из-за атаки беспилотника

В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа Белгородской области из-за удара беспилотника ВСУ по частному сектору ранен замглавы местной администрации и секретарь совета безопасности округа Вячеслав Радченко. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Господин Радченко получил минно-взрывную травму, осколочные ранения ног и рук. Его на скорой помощи доставляют в областную клиническую больницу. По оценке медиков, чиновник находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки из-за обстрелов в Белгородской области ранены два местных жителя.

Егор Якимов