Два человека ранены при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ ударили по восьми муниципалитетам Белгородской области с помощью не менее 14 различных боеприпасов и 38 беспилотников. Ранены два местных жителя. Зафиксированы разрушения пяти жилых помещений, шести автомобилей, повреждены спецтехника, административное здание и сельхозпредприятие. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале.

Над Белгородским районом система ПВО сбила четыре БПЛА.

В Борисовском районе села Богун-Городок, Зозули и Цаповка атаковали два беспилолтника. В селе Богун-Городок на взрывном устройстве подорвался и полностью сгорел грузовой автомобиль, а в Зозулях поврежден частный дом.

В Валуйском округе были атакованы поселок Уразово, села Борки, Долгое, Кукуевка и Сухарево с помощью 12 беспилотников, 11 из которых удалось сбить. В Уразово повреждения получили два автомобиля, ворота частного дома и гаража. В селе Долгое сегодня утром дрон повредил частный дом.

В Волоконовском районе село Тишанка и хутор Екатериновка атаковали три беспилотника. В Тишанке повреждения получили частный дом и две надворные постройки, а в Екатериновке — огнем уничтожен легковой автомобиль. Кроме того, поврежден трактор и помещение сельхозпредприятия.

В Грайворонском округе села Безымено, Косилово, Мокрая Орловка, Пороз и Смородино атаковали с помощью 13 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и семи беспилотников. В Смородино посекло забор частного дома, а в Косилово — повреждена машина.

В Краснояружском районе поселок Красная Яруга и село Вязовое подверглись атакам трех БПЛА, два из них удалось сбить. Вчера вечером двое жителей села Вязовое обратились в местное медучреждение с минно-взрывными травмами и контузией из-за удара дрона по автомобилю. Им оказали помощь, и лечение пострадавшие продолжат амбулаторно. Также были повреждены административное здание и машина.

В Шебекинском округе Шебекино, села Новая Таволжанка и Ржевка обстреляли с помощью одного боеприпаса и атаковали пятью беспилотниками, которые удалось сбить. В Новой Таволжанке ночью из-за обстрела загорелся частный дом. Характер повреждений будет установлен позже.

Егор Якимов