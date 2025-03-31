Соцсети НХЛ изменили аватарки в честь Овечкина

Национальная хоккейная лига изменила аватарки в своих социальных сетях, посвятив их исторической гонке Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. Теперь на логотипах лиги изображен российский хоккеист.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: NHL Фото: NHL

В матче против «Баффало» (5:8) 39-летний российский форвард «Вашингтона» забросил 890-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. До легендарного достижения Гретцки (894 гола) Овечкину осталось всего четыре шайбы.

В текущем сезоне Александр Овечкин показывает высокую результативность: 37 голов и 26 передач в 57 матчах. Российский нападающий занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Ранее на домашнюю арену «Вашингтон Кэпиталс» руководство команды вернуло трон из шайб, посвященный погоне капитана команды Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Спинка трона представляет собой логотип команды — орлана с расправленными крыльями. Над спинкой — счетчик голов.