Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Гретцки до четырех голов

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче против «Буффало Сейбрс». Теперь на счету россиянина 890 голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894).

«Вашингтон» проиграл со счетом 5:8. Овечкин отличился в третьем периоде. Россиянин также записал на свой счет две результативные передачи. Всего в текущем сезоне он набрал 63 очка (37 заброшенных шайб + 26 результативных передач) в 57 матчах.

«Вашингтон» возглавляет таблицу дивизиона Метрополитен и Восточной конференции с 103 очками в 73 играх. В сводной таблице лиги он идет вторым позади «Виннипег Джетс» (106; 74). Следующий матч «Кэпиталс» проведут в ночь на 2 апреля: в гостях против «Бостон Брюинс». Всего до конца регулярного чемпионата у столичной команды осталось девять встреч.

Роман Левищев