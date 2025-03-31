МВД рассказало о мошеннической схеме со сбором средств для больных

Злоумышленники придумали схему со сбором средств якобы на лечение неизлечимо больных людей, следует из материалов МВД. В ведомстве уточнили, что такое мошенничество практически недоказуемо, потому что сбор средств нигде документально не фиксируется.

По данным МВД, преступники собирают деньги для больного с обещанием провести ему лечение в клинике, которая «готова взяться за трудный случай». Проводится массовая кампания с эмоциональными призывами и репостами в соцсетях. Однако после сбора средств пациент умирает, так как изначально был смертельно болен, а часть средств возвращают на счет фонда из клиники, потому что лечение не провели полностью. Эти деньги становятся доступными для произвольного использования, уточнили в МВД.

«Активисты, которые организовали сбор, исчезают из социальных сетей, а те, кто вложил деньги, остаются с чувством вины и недоумения, так как не могут найти ни отчеты о расходах, ни информацию о том, куда ушли оставшиеся деньги»,— добавили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).

МВД рассказывало, что телефонные мошенники начали похищать деньги пожилых людей под видом сотрудников Пенсионного фонда. В Ассоциации развития финграмотности говорили, что преступники также научились пользоваться самозапретом на кредиты для обмана россиян.

О том, как не стать жертвой злоумышленников, читайте в публикации «Ъ» «Разрешение на самозапрет».