МВД рассказало о новой мошеннической схеме для кражи денег пенсионеров

Телефонные мошенники начали похищать деньги пожилых людей под видом сотрудников Пенсионного фонда. Они говорят жертвам, что их аккаунт на портале «Госуслуги» взломали или блокировали, и просят перевести накопления на якобы безопасный счет. Об этом рассказали ТАСС в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

По данным ведомства, во время беседы злоумышленник называет все персональные данные жертвы, в том числе ФИО и адрес, а после этого говорит о якобы возникших проблемах с аккаунтом на «Госуслугах». Для восстановления доступа к нему преступники дают телефонный номер «техподдержки». По этому номеру уже другой злоумышленник говорит, что надо обратиться в полицию. После пенсионеру звонят от лица правоохранительных органов и для сбережения денег предлагают перевести их на «безопасный счет».

В Ассоциации развития финграмотности предупреждали, что мошенники стали пользоваться самозапретом на кредиты для обмана россиян. Злоумышленники звонят людям, представляясь сотрудниками «Госуслуг», и уверяют, что запрет установлен неверно, а затем предлагают пройти по фишинговой ссылке.

О том, как не стать жертвой преступников,— в материале «Ъ» «Разрешение на самозапрет».