Иск к экс-главе «Роснефти» Богданчикову рассмотрят на Сахалине в закрытом режиме

Арбитражный процесс по иску Генпрокуратуры РФ к Сергею Богданчикову, Марку Гарберу и ряду кипрских компаний пройдет в Южно-Сахалинске в закрытом режиме, сообщил «Интерфакс». Ходатайство Генпрокуратуры об этом было поддержано другими сторонами процесса и удовлетворено судьей.

Иск Генпрокуратура РФ заявила в начале февраля. Ответчиками выступают бывший глава НК «Роснефть» (1998–2010) Сергей Богданчиков и партнер GHP Group Марк Гарбер. Оба в 1990-е входили в совет директоров АО «НК "Роснефть"—Сахалинморнефтегаз». Также иск обращен к восьми кипрским компаниям. В исковом заявлении говорится, что господин Богданчиков использовал служебное положение руководителя «Роснефти» в целях незаконного обогащения и реализовал схему по выводу из-под управления государства долей в СП «Сахалин-Шельф-Сервис». В ходе ряда сделок доля с активами в 900 млн руб. была продана за 44 тыс. руб. Конечным владельцем одного из акционеров СП — «Восток-Инкома» — в 2010 году стали кипрские компании, которые в 2020 году приобрели Сергей Богданчиков и Марк Гарбер.

Генпрокуратура требует взыскать в доход государства 52,58% долей СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис» (согласно ЕГРЮЛ, принадлежат «Восток-Инкому»). Остальными долями владеют японская Marubeni Corp. (25,77%) и американская International Development Services Inc. (21,64%). К иностранным совладельцам претензий не высказано.

Эрнест Филипповский, Хабаровск