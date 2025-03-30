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Продает и показывает Рыбинск

«Пятерочка» представила первый в стране художественный фасад

29 марта в Рыбинске на улице Ломоносова открыли обновленный фасад магазина «Пятерочка», который стал частью проекта «Музей живой старинной вывески». Впервые в стране магазин этой сети изменил свой корпоративный стиль в соответствии с концепцией, принятой в городе. Весь фасад декорирован под старину, товары магазина символизируют движущиеся картины. Авторами проекта стали музыкант Митя Кузнецов и театральный художник Нина Матвеева. Свою работу они назвали «арт-манифестом» и «уличным театром». Как прошло открытие — в галерее «Ъ-Ярославль».

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Новый фасад магазина перед открытием

Новый фасад магазина перед открытием

Фото: Зоя Голицына

Открытие обновленного фасада авторы превратили в театрализованное представление с бенгальскими огнями

Открытие обновленного фасада авторы превратили в театрализованное представление с бенгальскими огнями

Фото: Зоя Голицына

На открытии звучала музыка, каждая композиция представляла тот или иной образ, созданный художниками. Звучали: Ховард Блэйк, Хассе, Дик Хэймс, Монтеверди, Анастасия Вяльцева, Юрий Морфесси, Александр Вертинский, итальянская тарантелла

На открытии звучала музыка, каждая композиция представляла тот или иной образ, созданный художниками. Звучали: Ховард Блэйк, Хассе, Дик Хэймс, Монтеверди, Анастасия Вяльцева, Юрий Морфесси, Александр Вертинский, итальянская тарантелла

Фото: Зоя Голицына

На открытии собрались жители города, улицу не перекрывали

На открытии собрались жители города, улицу не перекрывали

Фото: Зоя Голицына

Логотип магазина в центре композиции выполнен в виде рога изобилия

Логотип магазина в центре композиции выполнен в виде рога изобилия

Фото: Зоя Голицына

Художественный фасад открыт

Художественный фасад открыт

Фото: Зоя Голицына

Все персонажи картин на фасаде имеют имена: «Вафельный князь»

Все персонажи картин на фасаде имеют имена: «Вафельный князь»

Фото: Зоя Голицына

«Это уличное шоу, уличный театр, когда жизнь города идет своим ходом, а мы вдруг вклиниваемся со своим искусством, со своим творчеством, и начинается взаимодействие»,— сказал Митя Кузнецов

«Это уличное шоу, уличный театр, когда жизнь города идет своим ходом, а мы вдруг вклиниваемся со своим искусством, со своим творчеством, и начинается взаимодействие»,— сказал Митя Кузнецов

Фото: Зоя Голицына

Персонажи на картинах состоят из продуктов, которые продаются в магазине. «Коломбина Чизетти» символизирует молочные продукты

Персонажи на картинах состоят из продуктов, которые продаются в магазине. «Коломбина Чизетти» символизирует молочные продукты

Фото: Зоя Голицына

Фигуры приходят в движение в 17:00, автор называет их «кинематическими картинами»

Фигуры приходят в движение в 17:00, автор называет их «кинематическими картинами»

Фото: Зоя Голицына

Митя Кузнецов: «Люди останавливаются, смотрят, их это впечатляет, и в этот момент человек понимает, что он попал совершенно в иное пространство и начинает мыслить по-другому. Вот что самое главное. В принципе, задача искусства — изменять человека»

Митя Кузнецов: «Люди останавливаются, смотрят, их это впечатляет, и в этот момент человек понимает, что он попал совершенно в иное пространство и начинает мыслить по-другому. Вот что самое главное. В принципе, задача искусства — изменять человека»

Фото: Зоя Голицына

Фрагмент оформления фасада: цветной витраж в стиле Тиффани

Фрагмент оформления фасада: цветной витраж в стиле Тиффани

Фото: Зоя Голицына

Фотосессия на фоне картины «Мадам Капуста»

Фотосессия на фоне картины «Мадам Капуста»

Фото: Зоя Голицына

«Пампушка» символизирует выпечку

«Пампушка» символизирует выпечку

Фото: Зоя Голицына

Авторы, представители сети и зрители живо обсуждали результат

Авторы, представители сети и зрители живо обсуждали результат

Фото: Зоя Голицына

«Мясной барон»

«Мясной барон»

Фото: Зоя Голицына

Авторы проекта Нина Матвеева и Митя Кузнецов

Авторы проекта Нина Матвеева и Митя Кузнецов

Фото: Зоя Голицына

Закрывавшие картины шторы уберут после открытия

Закрывавшие картины шторы уберут после открытия

Фото: Зоя Голицына

«Геркулес»

«Геркулес»

Фото: Зоя Голицына

Зрители с удивлением смотрели на движущиеся картины

Зрители с удивлением смотрели на движущиеся картины

Фото: Зоя Голицына

Митя Кузнецов: «Я давно хотел сделать именно такой проект. Когда я предложил идею живой старинной вывески, в голове у меня была именно эта картинка»

Митя Кузнецов: «Я давно хотел сделать именно такой проект. Когда я предложил идею живой старинной вывески, в голове у меня была именно эта картинка»

Фото: Зоя Голицына

В создании фасада также приняли участие мастер Николай Смирнов, резчик по дереву Александр Сибильков, столяр Алексей Зуев, кузнец Александр Савельев, художник Лидия Горбачева, художник по стеклу Ольга Федорова, художник и подмастерье Павел Кузнецов (сын автора, на фото)

В создании фасада также приняли участие мастер Николай Смирнов, резчик по дереву Александр Сибильков, столяр Алексей Зуев, кузнец Александр Савельев, художник Лидия Горбачева, художник по стеклу Ольга Федорова, художник и подмастерье Павел Кузнецов (сын автора, на фото)

Фото: Зоя Голицына

Руководство рыбинского филиала сети осталось довольно результатом

Руководство рыбинского филиала сети осталось довольно результатом

Фото: Зоя Голицына

Работа заняла более полугода

Работа заняла более полугода

Фото: Зоя Голицына

В оформлении фасада использованы архитектурная и театральная подсветка

В оформлении фасада использованы архитектурная и театральная подсветка

Фото: Зоя Голицына

Магазин на фоне вечернего Рыбинска

Магазин на фоне вечернего Рыбинска

Фото: Зоя Голицына

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Новый фасад магазина перед открытием

Фото: Зоя Голицына

Открытие обновленного фасада авторы превратили в театрализованное представление с бенгальскими огнями

Фото: Зоя Голицына

На открытии звучала музыка, каждая композиция представляла тот или иной образ, созданный художниками. Звучали: Ховард Блэйк, Хассе, Дик Хэймс, Монтеверди, Анастасия Вяльцева, Юрий Морфесси, Александр Вертинский, итальянская тарантелла

Фото: Зоя Голицына

На открытии собрались жители города, улицу не перекрывали

Фото: Зоя Голицына

Логотип магазина в центре композиции выполнен в виде рога изобилия

Фото: Зоя Голицына

Художественный фасад открыт

Фото: Зоя Голицына

Все персонажи картин на фасаде имеют имена: «Вафельный князь»

Фото: Зоя Голицына

«Это уличное шоу, уличный театр, когда жизнь города идет своим ходом, а мы вдруг вклиниваемся со своим искусством, со своим творчеством, и начинается взаимодействие»,— сказал Митя Кузнецов

Фото: Зоя Голицына

Персонажи на картинах состоят из продуктов, которые продаются в магазине. «Коломбина Чизетти» символизирует молочные продукты

Фото: Зоя Голицына

Фигуры приходят в движение в 17:00, автор называет их «кинематическими картинами»

Фото: Зоя Голицына

Митя Кузнецов: «Люди останавливаются, смотрят, их это впечатляет, и в этот момент человек понимает, что он попал совершенно в иное пространство и начинает мыслить по-другому. Вот что самое главное. В принципе, задача искусства — изменять человека»

Фото: Зоя Голицына

Фрагмент оформления фасада: цветной витраж в стиле Тиффани

Фото: Зоя Голицына

Фотосессия на фоне картины «Мадам Капуста»

Фото: Зоя Голицына

«Пампушка» символизирует выпечку

Фото: Зоя Голицына

Авторы, представители сети и зрители живо обсуждали результат

Фото: Зоя Голицына

«Мясной барон»

Фото: Зоя Голицына

Авторы проекта Нина Матвеева и Митя Кузнецов

Фото: Зоя Голицына

Закрывавшие картины шторы уберут после открытия

Фото: Зоя Голицына

«Геркулес»

Фото: Зоя Голицына

Зрители с удивлением смотрели на движущиеся картины

Фото: Зоя Голицына

Митя Кузнецов: «Я давно хотел сделать именно такой проект. Когда я предложил идею живой старинной вывески, в голове у меня была именно эта картинка»

Фото: Зоя Голицына

В создании фасада также приняли участие мастер Николай Смирнов, резчик по дереву Александр Сибильков, столяр Алексей Зуев, кузнец Александр Савельев, художник Лидия Горбачева, художник по стеклу Ольга Федорова, художник и подмастерье Павел Кузнецов (сын автора, на фото)

Фото: Зоя Голицына

Руководство рыбинского филиала сети осталось довольно результатом

Фото: Зоя Голицына

Работа заняла более полугода

Фото: Зоя Голицына

В оформлении фасада использованы архитектурная и театральная подсветка

Фото: Зоя Голицына

Магазин на фоне вечернего Рыбинска

Фото: Зоя Голицына