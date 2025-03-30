Продает и показывает Рыбинск

29 марта в Рыбинске на улице Ломоносова открыли обновленный фасад магазина «Пятерочка», который стал частью проекта «Музей живой старинной вывески». Впервые в стране магазин этой сети изменил свой корпоративный стиль в соответствии с концепцией, принятой в городе. Весь фасад декорирован под старину, товары магазина символизируют движущиеся картины. Авторами проекта стали музыкант Митя Кузнецов и театральный художник Нина Матвеева. Свою работу они назвали «арт-манифестом» и «уличным театром». Как прошло открытие — в галерее «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Новый фасад магазина перед открытием Фото: Зоя Голицына Открытие обновленного фасада авторы превратили в театрализованное представление с бенгальскими огнями Фото: Зоя Голицына На открытии звучала музыка, каждая композиция представляла тот или иной образ, созданный художниками. Звучали: Ховард Блэйк, Хассе, Дик Хэймс, Монтеверди, Анастасия Вяльцева, Юрий Морфесси, Александр Вертинский, итальянская тарантелла Фото: Зоя Голицына На открытии собрались жители города, улицу не перекрывали Фото: Зоя Голицына Логотип магазина в центре композиции выполнен в виде рога изобилия Фото: Зоя Голицына Художественный фасад открыт Фото: Зоя Голицына Все персонажи картин на фасаде имеют имена: «Вафельный князь» Фото: Зоя Голицына «Это уличное шоу, уличный театр, когда жизнь города идет своим ходом, а мы вдруг вклиниваемся со своим искусством, со своим творчеством, и начинается взаимодействие»,— сказал Митя Кузнецов Фото: Зоя Голицына Персонажи на картинах состоят из продуктов, которые продаются в магазине. «Коломбина Чизетти» символизирует молочные продукты Фото: Зоя Голицына Фигуры приходят в движение в 17:00, автор называет их «кинематическими картинами» Фото: Зоя Голицына Митя Кузнецов: «Люди останавливаются, смотрят, их это впечатляет, и в этот момент человек понимает, что он попал совершенно в иное пространство и начинает мыслить по-другому. Вот что самое главное. В принципе, задача искусства — изменять человека» Фото: Зоя Голицына Фрагмент оформления фасада: цветной витраж в стиле Тиффани Фото: Зоя Голицына Фотосессия на фоне картины «Мадам Капуста» Фото: Зоя Голицына «Пампушка» символизирует выпечку Фото: Зоя Голицына Авторы, представители сети и зрители живо обсуждали результат Фото: Зоя Голицына «Мясной барон» Фото: Зоя Голицына Авторы проекта Нина Матвеева и Митя Кузнецов Фото: Зоя Голицына Закрывавшие картины шторы уберут после открытия Фото: Зоя Голицына «Геркулес» Фото: Зоя Голицына Зрители с удивлением смотрели на движущиеся картины Фото: Зоя Голицына Митя Кузнецов: «Я давно хотел сделать именно такой проект. Когда я предложил идею живой старинной вывески, в голове у меня была именно эта картинка» Фото: Зоя Голицына В создании фасада также приняли участие мастер Николай Смирнов, резчик по дереву Александр Сибильков, столяр Алексей Зуев, кузнец Александр Савельев, художник Лидия Горбачева, художник по стеклу Ольга Федорова, художник и подмастерье Павел Кузнецов (сын автора, на фото) Фото: Зоя Голицына Руководство рыбинского филиала сети осталось довольно результатом Фото: Зоя Голицына Работа заняла более полугода Фото: Зоя Голицына В оформлении фасада использованы архитектурная и театральная подсветка Фото: Зоя Голицына Магазин на фоне вечернего Рыбинска Фото: Зоя Голицына Следующая фотография 1 / 26 Новый фасад магазина перед открытием Фото: Зоя Голицына Открытие обновленного фасада авторы превратили в театрализованное представление с бенгальскими огнями Фото: Зоя Голицына На открытии звучала музыка, каждая композиция представляла тот или иной образ, созданный художниками. Звучали: Ховард Блэйк, Хассе, Дик Хэймс, Монтеверди, Анастасия Вяльцева, Юрий Морфесси, Александр Вертинский, итальянская тарантелла Фото: Зоя Голицына На открытии собрались жители города, улицу не перекрывали Фото: Зоя Голицына Логотип магазина в центре композиции выполнен в виде рога изобилия Фото: Зоя Голицына Художественный фасад открыт Фото: Зоя Голицына Все персонажи картин на фасаде имеют имена: «Вафельный князь» Фото: Зоя Голицына «Это уличное шоу, уличный театр, когда жизнь города идет своим ходом, а мы вдруг вклиниваемся со своим искусством, со своим творчеством, и начинается взаимодействие»,— сказал Митя Кузнецов Фото: Зоя Голицына Персонажи на картинах состоят из продуктов, которые продаются в магазине. «Коломбина Чизетти» символизирует молочные продукты Фото: Зоя Голицына Фигуры приходят в движение в 17:00, автор называет их «кинематическими картинами» Фото: Зоя Голицына Митя Кузнецов: «Люди останавливаются, смотрят, их это впечатляет, и в этот момент человек понимает, что он попал совершенно в иное пространство и начинает мыслить по-другому. Вот что самое главное. В принципе, задача искусства — изменять человека» Фото: Зоя Голицына Фрагмент оформления фасада: цветной витраж в стиле Тиффани Фото: Зоя Голицына Фотосессия на фоне картины «Мадам Капуста» Фото: Зоя Голицына «Пампушка» символизирует выпечку Фото: Зоя Голицына Авторы, представители сети и зрители живо обсуждали результат Фото: Зоя Голицына «Мясной барон» Фото: Зоя Голицына Авторы проекта Нина Матвеева и Митя Кузнецов Фото: Зоя Голицына Закрывавшие картины шторы уберут после открытия Фото: Зоя Голицына «Геркулес» Фото: Зоя Голицына Зрители с удивлением смотрели на движущиеся картины Фото: Зоя Голицына Митя Кузнецов: «Я давно хотел сделать именно такой проект. Когда я предложил идею живой старинной вывески, в голове у меня была именно эта картинка» Фото: Зоя Голицына В создании фасада также приняли участие мастер Николай Смирнов, резчик по дереву Александр Сибильков, столяр Алексей Зуев, кузнец Александр Савельев, художник Лидия Горбачева, художник по стеклу Ольга Федорова, художник и подмастерье Павел Кузнецов (сын автора, на фото) Фото: Зоя Голицына Руководство рыбинского филиала сети осталось довольно результатом Фото: Зоя Голицына Работа заняла более полугода Фото: Зоя Голицына В оформлении фасада использованы архитектурная и театральная подсветка Фото: Зоя Голицына Магазин на фоне вечернего Рыбинска Фото: Зоя Голицына