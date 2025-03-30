Продает и показывает Рыбинск
«Пятерочка» представила первый в стране художественный фасад
29 марта в Рыбинске на улице Ломоносова открыли обновленный фасад магазина «Пятерочка», который стал частью проекта «Музей живой старинной вывески». Впервые в стране магазин этой сети изменил свой корпоративный стиль в соответствии с концепцией, принятой в городе. Весь фасад декорирован под старину, товары магазина символизируют движущиеся картины. Авторами проекта стали музыкант Митя Кузнецов и театральный художник Нина Матвеева. Свою работу они назвали «арт-манифестом» и «уличным театром». Как прошло открытие — в галерее «Ъ-Ярославль».
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