«Синдбад» не ушел от причала

В расследовании крушения прогулочной подводной лодки Sindbad на египетском курорте Хургада появилась главная версия произошедшего. И пассажиры, и капитан судна говорят о том, что подлодка стала тонуть еще у причала, в тот момент когда туристы заходили на борт. При этом вода прибывала настолько быстро, что вывести всех людей с тонущего судна экипаж просто не успел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Модель прогулочного батискафа «Синдбад»

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters Модель прогулочного батискафа «Синдбад»

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Прогулочный батискаф Sindbad, на котором российские туристы в Хургаде должны были отправиться любоваться морскими красотами, до них так и не добрался. Вопреки изначальным предположениям, что батискаф пошел ко дну после столкновения с морским рифом, рассказы очевидцев и капитана судна оставили единственную версию случившегося: подлодка затонула, даже не отойдя от берега.

Капитан Sindbad рассказал местным СМИ, что вода стала поступать в подводную лодку сразу через два люка, еще в момент когда экипаж занимался посадкой пассажиров.

«Я был последним, кто выбрался из подводной лодки после того, как она была затоплена водой и внутри не было никакой видимости»,— заявил капитан судна. При этом вывести всех пассажиров, как вскоре выяснилось, экипажу Sindbad не удалось.

В результате крушения погибли шесть человек, включая двух детей. Все они — граждане России. При этом на борту среди пассажиров были еще индусы, норвежцы и шведы. Генконсульство России в Хургаде сообщило сегодня, 30 марта, утром о начале процесса возвращения тел россиян. Египетские власти уже передали их российской стороне. Они будут доставлены в Россию ближайшими рейсами.

Тем временем прокуратура в рамках расследования провела опрос свидетелей, пассажиров и членов экипажа судна. Кроме того, была арестована сама подводная лодка для проведения технической экспертизы, а также получены документы о техническом обслуживании прогулочного батискафа.

Адвокат капитана судна заявил прессе, что его клиент неоднократно просил увеличить количество работников на подводной лодке, чтобы обслуживать такое число пассажиров.

Он также много раз, по словам адвоката, требовал от управляющей компании проведения проверки состояния и ремонта судна. Однако, как утверждает капитан, оператор судна на его просьбы не обращал внимания.

Сама Sindbad Submarines, которой принадлежит судно и которая работает на египетском рынке с 1992 года, выразила соболезнования семьям погибших и извинилась перед пострадавшими в результате инцидента. В заявлении отмечается, что сразу после ЧП группа ответственных руководителей компании выехала на место трагедии, чтобы проследить за ходом спасательной операции и как можно быстрее доставить пострадавших в больницы. Компания также заявила, что готова сотрудничать со следствием.

Кирилл Сарханянц