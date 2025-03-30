Сторонники арестованной главы Гагаузии Гуцул вышли на пикет у СИЗО в Кишиневе

Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул организовали пикет у СИЗО №13 в Кишиневе, где она содержится, передает «РИА Новости». Суд арестовал госпожу Гуцул на 20 суток 28 марта.

Участники молчаливой акции протеста держат плакаты с надписями «Гагаузия гордится Евгенией Гуцул», «Гуцул — наш башкан» (глава), «Женя, мы с тобой». «Кто думает, что это его не коснется, глубоко ошибается. Они доберутся до всех бизнесменов, которые не поддерживают правящий режим (президента Молдавии Майи.— "Ъ") Санду, до всех фермеров, до всех предприятий. Никто не останется в стороне»,— сказал глава фракции блока «Победа» в горсовете города Бельцы Вячеслав Жуков. Он призвал оппозицию объединиться и выходить на массовые протесты.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта. Причиной власти назвали запрет на выезд из страны. 28 марта ее арестовали по обвинениям в нелегальном финансировании избирательной кампании на пост главы Гагаузии в 2023 году, в фальсификации документов, фальсификации деклараций, фальсификации отчетов о финансировании кампании.

Подробнее — в материале «Ъ» «Глава Гагаузии уповает на Москву и Анкару».