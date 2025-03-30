В Республике Сербской эвакуировано более 140 человек из-за подтопления 800 зданий

В городе Приедор на северо-западе Республики Сербской (РС) затоплено 800 зданий из-за разлива реки Саны. 145 человек эвакуированы. Об этом сообщил начальник городского отдела гражданской защиты Мирослав Крнета.

Некоторых эвакуированных жителей разместили в отеле. «Мы приняли все меры для предотвращения разлива Саны»,— сказал он в эфире Радио и телевидения РС. В частности, коммунальные службы создали насыпи. Уровень реки уже снизился до 456 см. Он достигал 515 см, чрезвычайное положение было объявлено при отметке 460 см.

Президент Республики Сербской Милорад Додик пообещал устранить последствия наводнения. «Как приоритет выделяю город Приедор, который подвергся наводнению, какого мы не видели свыше 100 лет»,— написал он в соцсети Х.

К резкому росту воды в реках Республики Сербской привели обильные дожди. В связи с этим десятки школ были закрыты. Для оценки последствий наводнения городская администрация сформирует специальную комиссию.