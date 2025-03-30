В Татарстане за 29 марта произошло 16 пожаров

В Татарстане за 29 марта подразделения Государственной противопожарной службы среагировали на 16 пожаров. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Шесть пожаров произошли в жилом секторе. Всего за день было совершено 38 выездов по ложным вызовам и 10 раз сотрудники пожарных служб взаимодействовали с другими экстренными службами.

Также четыре раза подразделения привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. На водных объектах зафиксировано одно происшествие.

29 марта в Набережных Челнах спасли рыбака, провалившегося под лед на реке Мелекеска. В этот же день стало известно о том, что в Нижнекамске при пожаре погибла 54-летняя женщина.

Влас Северин