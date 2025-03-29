В Набережных Челнах спасли рыбака, провалившегося под лед на реке Мелекеска. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МЧС по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Набережных Челнах спасли провалившегося под лед рыбака

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан В Набережных Челнах спасли провалившегося под лед рыбака

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Сигнал о происшествии поступил на единый номер экстренных служб 112. Спасатели прибыли на место и оперативно вытащили 77-летнего мужчину из полыньи с помощью временного спасательного поста на судне на воздушной подушке. Пострадавшего передали медикам.

В Татарстане для предотвращения подобных случаев в зимний период выставлены десять круглосуточных спасательных постов. Они работают в Казани, Зеленодольске, Лаишево, Ташкирмени, Заовражном Каратае, Алексеевском, Красном Ключе, Чистополе, Набережных Челнах и Мелькени.

Влас Северин