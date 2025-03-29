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В Нижнекамске при пожаре скончалась женщина

В Нижнекамске при пожаре на Вокзальной улице погибла 54-летняя женщина. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

В Нижнекамске при пожаре на Вокзальной улице погибла 54-летняя женщина

В Нижнекамске при пожаре на Вокзальной улице погибла 54-летняя женщина

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

В Нижнекамске при пожаре на Вокзальной улице погибла 54-летняя женщина

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Пожар произошел в однокомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного дома. Возгорание началось на кухне и быстро распространилось по всей площади.

Прибывшие пожарные обнаружили 54-летнюю женщину без сознания. Несмотря на усилия медиков, она скончалась. Площадь пожара составила 12 квадратных метров, для его тушения привлекли 11 специалистов МЧС и четыре единицы техники.

Дознаватели рассматривают две версии возникновения пожара: неосторожность при курении и электротехническую проблему.

Влас Северин

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