Инфляция в Курской области в феврале составила 10,6%

Годовая инфляция в Курской области составила 10,6% в феврале 2025 года по сравнению с февралем 2024-го. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

По данным Курскстата, индекс потребительских цен в феврале составил 100,83% по отношению к предыдущему месяцу. Продовольственные товары подорожали на 13,56%, непродовольственные — на 6,57%, а услуги — на 12,08%.

В ЦБ отметили, что одной из причин динамики цен в регионе стал рост издержек производителей продовольственных товаров и поставщиков ряда услуг. В частности, неурожай кофе и какао-бобов привел к росту цен на шоколад и кофейные напитки.

В Воронежской области в феврале инфляция составила 11,52% по сравнению с февралем 2024-го. В Белгородской области — 9,68%.

Как экономика макрорегиона отреагировала на рост ключевой ставки в 2024 году — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов