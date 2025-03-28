Инфляция в Воронежской области в феврале составила 11,52%

Годовая инфляция в Воронежской области составила 11,52% в феврале 2025 года по сравнению с февралем 2024-го. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

По данным Воронежстата, индекс потребительских цен в феврале составил 100,92% по отношению к предыдущему месяцу. Продовольственные товары подорожали на 13,63%, непродовольственные — на 6,43%, а услуги — на 14,28%.

В ЦБ пояснили, что инфляция в регионе увеличилась из-за роста издержек производителей части продовольственных товаров и организаций сферы услуг, а также ретейлеров ряда непродовольственных товаров.

В Белгородской области годовая инфляция в феврале составила 9,68% по сравнению с февралем 2024-го. По данным Белгородстата, индекс потребительских цен в регионе в феврале равнялся 100,82% по отношению к январю 2025 года. Цены на продовольственные товары за месяц повысились на 1,12% (на 12,79% к году), на непродовольственные — на 0,6% (7,49%). Услуги за месяц подорожали на 0,68%, за год — на 8,6%.

Как экономика макрорегиона отреагировала на рост ключевой ставки в 2024 году — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов