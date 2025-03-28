Инфляция в Белгородской области в феврале составила 9,68%

Годовая инфляция в Белгородской области в феврале 2025 года составила 9,68% по сравнению с февралем 2024-го. Это следует из данных регионального отделения Центробанка.

По данных Белгородстата, индекс потребительских цен в регионе в феврале равнялся 100,82% по отношению к январю 2025 года. Цены на продовольственные товары за месяц повысились на 1,12% (на 12,79% к году), на непродовольственные — на 0,6% (7,49%). Услуги за месяц подорожали на 0,68%, за год — на 8,6%.

В Центробанке инфляцию в первую очередь объяснили ростом издержек производителей и поставщиков товаров. Также отмечается сокращение ряда как продовольственных, так и непродовольственных товаров.

В январе инфляция в Белгородской области равнялась 9,52%.

Как на фоне роста ключевой ставки в 2024 году изменилось кредитование в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова