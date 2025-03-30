Дюков: РФС добивается снятия санкций с российского футбола до перемирия на Украине

Российский футбольный союз будет делать все возможное для того, чтобы футбольные сборные и клубы вернулись к участию в международных соревнованиях до возможного наступления перемирия на Украине, заявил президент РФС Александр Дюков, передает ТАСС.

Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили сборную России и российские клубы от участия во всех международных турнирах в 2022 году. Президент UEFA Александер Чеферин ранее говорил, что отстранение с России будет снято после окончания конфликта на Украине.

20 марта новый президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри сказала, что намерена рассмотреть вопрос о возвращении России в мировой спорт. Она добавила, что главная задача МОК — обеспечение представительства всех спортсменов на соревнованиях.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кирсти Ковентри изучит вопрос возвращения России».