Водолазы УР обследовали 2,5 тысячи «квадратов» в поисках тела утонувшего ребенка

Водолазы, обследовавшие 2,5 тыс. кв. м дна реки Сива в Воткинском районе, не обнаружили тело утонувшего подростка, 30 марта поиски будут продолжены, заявил в Telegram председатель госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

«Специалисты провели выпил льда в местах, недоступных для работы водолаза, чтобы обеспечить максимально эффективные условия для поиска. Пропавший ребенок не найден»,— написал господин Шуткин.

Напомним, 27 марта двое подростков 10 и 11 лет ушли на прогулку. После этого в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что несовершеннолетние утонули на реке Сива. По факту исчезновения двух подростков было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». К поискам подключили более 100 человек на 34 единицах техники. Тело одного из утонувших обнаружили на следующий день, 28 марта.