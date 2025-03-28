Водолазы обнаружили тело одного из утонувших подростков на реке Сива в Удмуртии

Водолазы обнаружили тело одного из двух утонувших подростков на реке Сива возле села Первомайский, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. К поискам несовершеннолетних подключали более 100 человек на 34 единицах техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

«Поиски второго продолжаются. Психологи МЧС оказывают экстренную помощь родственникам»,— указано в сообщении.

27 марта двое подростков 10 и 11 лет ушли на прогулку. После этого, сообщили в региональном СУ СКР, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что несовершеннолетние утонули на реке Сива. По факту исчезновения подростков было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».