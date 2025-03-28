В Удмуртии возбудили уголовное дело после данных о двух утонувших подростках

В Воткинске по факту безвестного исчезновения двух детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. Максимальное наказание по статье — до трех лет лишения свободы.

27 марта в правоохранительные органы поступило сообщение, что на реке Сива вблизи поселка Первомайский в Воткинском районе утонули два ребенка 10 и 11 лет. Тела погибших не обнаружены. На месте работают следователи-криминалисты, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.