В Петербурге 29 марта наблюдали частичное солнечное затмение

Солнечное затмение в субботу, 29 марта, можно было наблюдать в Петербурге в течение полутора часов. Оно началось в районе 14:00 и продлилось до 15:25. За небесным явлением наблюдал корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

При этом, как отмечали астрономы, лучше всего максимальная фаза затмения была видна на Кольском полуострове, на северо-западе Мурманской области. Там Луна покрыла около 30% солнечного диска, в Мурманске — 28,6%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что россияне смогут увидеть, как часть солнечного диска закрыта темным пятном (Луной), а часть остается видимой. В Петербурге можно было разглядеть 23% затмения, а в Москве — лишь 6%.

Андрей Цедрик